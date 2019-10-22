"Знаю, що Україна гідна кращого, і до цього треба прагнути", - політв'язень Дудка написав лист. ДОКУМЕНТ

Його опублікувала журналістка Катерина Петренко, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую всім за мою підтримку, за боротьбу за моє звільнення. Я сподівався на справедливе рішення, доводячи абсурдність обвинувачення, але... Вийшло, як вийшло, іншого не можна було й очікувати. Бог їм усім суддя", - написав заручник Кремля.

Він повідомив, що стан його здоров'я задовільний. "Я один раз спілкувався з терапевтом, і в мене взяли аналізи. Ось і все. Так, приймаю таблетки, які привіз із собою. Деякі закінчилися, вони дали свій аналог. Хочу ще раз зустрітися з терапевтом. Написав заяву, сподіваюся, що скоро зустрінуся з лікарем. А так все, як завжди", - йдеться в листі бранця.

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Він також висловив сподівання, що скоро побачить і особисто подякує українцям, які його підтримали і підтримують досі.

"Ви знаєте, я вірю в Україну. Я знаю, що Україна гідна кращого, і до цього треба прагнути. Я вірю в народ України. Дасть Бог, все буде добре", - написав політв'язень.

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Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.

4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-карти, які вилучили у них в під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.

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