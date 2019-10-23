Один загиблий унаслідок вибуху в Києві служив на Донбасі, інший - охоронець офісу, - поліція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Близько 23 години до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік почув вибух на вулиці Пушкінській. На місце події прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі. По прибуттю правоохоронці виявили двох чоловіків без ознак життя, а дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізовано.

Поліцейські встановлюють обставини інциденту. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації цій події", - йдеться в повідомленні.

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За словами заступника начальника ГУМВС Києва Германа Приступи, один із загиблих унаслідок вибуху в центрі Києва, 1966 року народження, проходив службу на Донбасі (з 2014 року), другий - охоронець офісної будівлі, біля якої стався вибух, 1977 року народження.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Приступа також підтвердив, що вибухнула граната.

Постраждала дівчина, за словами поліцейського, має легкі тілесні ушкодження, вона була за 30 метрів від місця вибуху, і її життю зараз нічого не загрожує.

"Опитуємо свідків, конфлікту ніхто не бачив… Відкрили провадження за статтею "навмисне вбивство". Бачимо по відео, яке є в нас у розпорядженні, що вони розмовляли", – сказав Приступа.

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Інших подробиць він не навів.

Нагадаємо, вибух у центрі Києва на вулиці Пушкінській стався близько 23:00. Унаслідок цього дві людини загинули, одна - поранена.