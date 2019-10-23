За тиждень інженери Нацгвардії знешкодили в зоні ООС 9 снарядів. ФОТО

Фахівці інженерної служби Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил продовжують роботу з розмінування Донецької і Луганської областей для забезпечення безпеки громадян. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

За минулий тиждень зведена група розмінування знайшла та знешкодила дев’ять потенційно небезпечних снарядів.

16 жовтня при перевірці на наявність вибухонебезпечних предметів околиць населеного пункту Федорівка Донецької області, особовий склад зведеної групи розмінування виявив шість артилерійських снарядів.

17 жовтня інженери у цьому ж населеному пункті виявили предмет схожий на ручну гранату Ф-1, яка знаходилась серед спаленого сміття.

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22 жовтня військовослужбовці цієї ж зведеної групи розмінування поблизу села Орлівського Волноваського району Донецької області виявили два вибухонебезпечні предмети. Після вилучення їх було ідентифіковано, як 40 мм постріли ВОГ-25.

"Усі знайдені боєприпаси було знищено встановленим порядком. Підрозділи Національної гвардії України й надалі забезпечуватимуть спокій та безпеку жителів Донбасу", - підкреслили в пресслужбі Нацгвардії.

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