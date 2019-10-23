"Подаруйте комусь, нагадайте, що в країні шостий рік війна", - після вистави "Голоси" глядачі могли взяти осколки ворожих снарядів. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спектакль базується на особистих історіях ветеранів російсько-української війни.

Однак історії, які розповідають актори-воїни, щоразу нові. Ніхто не знає, що скаже інший. Це його особиста історія з війни, або довоєнна історія, що розповідає голос кожного. Раніше спектакль вже побачили жителі Івано-Франківська, Дніпра і Львова.

Крім особистих одкровень-голосів воїни також ставлять запитання в зал, які адресовані кожному українцеві, владі, "втомленим від війни", іншим ветеранам.

За словами режисера, ветерана АТО Євгенія Степаненка, це спектакль "створений за три тижні людьми, які ніколи не думали, що вийдуть на сцену, але й ніколи не думали, що підуть воювати".

"Мета нашого проєкту - почати чесну розмову ветеранів із суспільством", - кажуть організатори. Адже за кожною історією - типові історії ветеранів, і це радше рефлексії про долю кожного і України, але не плач жертви.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стелу пам'яті загиблих відкрили біля Будинку ветеранів у Черкасах, - міськрада. ФОТОрепортаж

Дев'ять героїв на сцені - з усіх куточків України. Серед них Роман Гребенюк, від якого відвернулися всі рідні з Луганщини, тому що він добровільно пішов у ЗСУ, провів три ротації в ДАПі і зараз вчиться на офіцера, Дмитро Клугер з Донецька, який пережив полон, Володимир Дубецький зі Львова, який залишив тихе життя ченця в італійському монастирі і пішов до лав добробату, Андрій Лоза з Бахмута, Леся Антонова з Луганська, Юрій Григор'єв з Києва, Катя Бережна з Харкова, Андрій Балацький з Коломиї, Олександр Метчик з Одеси.

Спектакль поставили в Суспільному театрі (Будинок звукозапису Українського радіо). У холі на столах були розкладені осколки снарядів, якими вороги обстрілюють позиції українських воїнів. Степаненко закликав глядачів брати їх собі як сувенір: "Подаруйте комусь, нагадайте, що в країні шостий рік війна".





Художній керівник проєкту - Олег Шульга, актор театру і кіно, ветеран війни; режисер - Євген Степаненко, режисер театру і телебачення, телеведучий, керівник "Суспільного театру", ветеран війни; музика - Міша Адамчак, музикант, ветеран війни-парамедик; тренерка - Тетяна Смирнова, актриса театру і кіно; психологічна підтримка - Юлія Боринець, Людмила Новицька Тетяна Ярошенко.

Базою для створення вистави "Голоси" став Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка. Перш ніж бійці вийшли на підмостки, щоб за тиждень зустрітися з глядачем і впоратися з хвилюванням, вони два тижні провели в гірській Верховині на тренінгах від благодійного фонду "Творча криївка".