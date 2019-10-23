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23.10.19 14:47

Із загиблим в авіакатастрофі на Полтавщині ексміністром Кутовим попрощалися в Києві. ФОТОрепортаж

У Києві відбулася церемонія прощання із загиблим 21 жовтня внаслідок авіакатастрофи в Полтавській області ексміністром аграрної політики і продовольства Тарасом Кутовим.

Прощання відбувалося в Києві в Клубі Кабінету Міністрів України, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Попрощатися з Кутовим прийшли його колеги з попереднього складу Кабміну, українські політики, рідні та близькі.

Із загиблим в авіакатастрофі на Полтавщині ексміністром Кутовим попрощалися в Києві 01

Прощання з Кутовим


Із загиблим в авіакатастрофі на Полтавщині ексміністром Кутовим попрощалися в Києві 02

Експрем'єр Володимир Гройсман, голова МВС Арсен Аваков.

Із загиблим в авіакатастрофі на Полтавщині ексміністром Кутовим попрощалися в Києві 03
Із загиблим в авіакатастрофі на Полтавщині ексміністром Кутовим попрощалися в Києві 04

Ірина Геращенко

Із загиблим в авіакатастрофі на Полтавщині ексміністром Кутовим попрощалися в Києві 05

Ексглава Мінкультури Євген Нищук

Із загиблим в авіакатастрофі на Полтавщині ексміністром Кутовим попрощалися в Києві 06
Із загиблим в авіакатастрофі на Полтавщині ексміністром Кутовим попрощалися в Києві 07

Рідні Кутового

Із загиблим в авіакатастрофі на Полтавщині ексміністром Кутовим попрощалися в Києві 08
Із загиблим в авіакатастрофі на Полтавщині ексміністром Кутовим попрощалися в Києві 09

Труну з тілом Кутового не відкривали під час церемонії прощання з ним

Із загиблим в авіакатастрофі на Полтавщині ексміністром Кутовим попрощалися в Києві 10

Фото: Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 21 жовтня ексміністр Тарас Кутовий загинув в авіакатастрофі під Полтавою

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