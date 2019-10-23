Із загиблим в авіакатастрофі на Полтавщині ексміністром Кутовим попрощалися в Києві. ФОТОрепортаж

Прощання відбувалося в Києві в Клубі Кабінету Міністрів України, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Попрощатися з Кутовим прийшли його колеги з попереднього складу Кабміну, українські політики, рідні та близькі.
Прощання з Кутовим
Експрем'єр Володимир Гройсман, голова МВС Арсен Аваков.
Ірина Геращенко
Ексглава Мінкультури Євген Нищук
Рідні Кутового
Труну з тілом Кутового не відкривали під час церемонії прощання з ним
Фото: Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 21 жовтня ексміністр Тарас Кутовий загинув в авіакатастрофі під Полтавою