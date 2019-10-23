Комплектуючі гірничо-шахтного устаткування збували через територію РФ для фінансування терористів "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Для здійснення оборудки представники вітчизняної комерційної структури зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю в Києві та "дзеркальну" фірму у тимчасово окупованому Донецьку. На потужностях підприємств, які знаходяться на території ОРДЛО, виготовляли частини та деталі гірничошахтного устаткування. Через тимчасово непідконтрольну ділянку українсько-російського кордону гірниче обладнання перевозили до РФ, а звідти за підробленими документами переміщували в Україну. В одному з цехів на Дніпропетровщині із комплектуючих зі зміненим маркуванням збирали устаткування для реалізації українським підприємствам", - розповіли в СБУ.

Протягом 2018-2019 років фігуранти справи здійснили незаконне постачання товарів на загальну суму майже тридцять мільйонів гривень. Частину отриманих коштів зловмисники через свою філію, розташовану у тимчасово окупованому Донецьку, направляли на сплату податків так званої "ДНР".

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Під час санкціонованих слідчих дій в офісах і на складах у Київській та Дніпропетровській областях виявлено гірниче обладнання, комп’ютерну техніку, документи та інші докази незаконних дій.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру. У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.







