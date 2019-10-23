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23.10.19 22:29

Воїн бригади швидкого реагування Нацгвардії Дмитро Антиков загинув на Донбасі. ФОТО

У зоні проведення бойових дій на Донбасі 23 жовтня трагічно загинув головний старшина Бригади швидкого реагування Національної гвардії Дмитро Антиков.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці бригади

У повідомленні зазначається: "В нашій Бригаді сталася гірка втрата. 23 жовтня під час виконання бойового завдання на передовій трагічно загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї, старшина Дмитро Антиков.

Він був чудовим побратимом і професійним артилеристом, віддано любив свою дружину, допомагав і підтримував друзів і був справжнім патріотом України.

Весь наш особовий склад у щирій скорботі разом із рідними і близькими Дмитра..."

Воїн бригади швидкого реагування Нацгвардії Дмитро Антиков загинув на Донбасі 01

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