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24.10.19 07:53

Три людини загинули внаслідок ДТП у Вінницькій області, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

23 жовтня у Вінницькій області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули три людини. Слідчі встановлюють причини та обставини ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 11:25 поблизу села Писарівка Ямпільського району.

Попередньо встановлено, 52-річний водій автомобіля "ВАЗ 21093", місцевий житель, виконуючи маневр обгону, не переконався в безпечності маневру, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з Audi А6.

Три людини загинули внаслідок ДТП у Вінницькій області, - поліція 01

За кермом іномарки перебував 70-річний житель одного із сіл району.

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Три людини загинули внаслідок ДТП у Вінницькій області, - поліція 02

"Від зазнаних ушкоджень на місці події загинули водії обох транспортних засобів та 27-річний пасажир "ВАЗу"", - йдеться в повідомленні.

Три людини загинули внаслідок ДТП у Вінницькій області, - поліція 03

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

Три людини загинули внаслідок ДТП у Вінницькій області, - поліція 04
Фото: сайт Нацполіції

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