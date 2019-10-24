Тестова експлуатація пункту пропуску "Каланчак" розпочнеться 10 листопада, - ОДА. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав на своїй сторінці у Facebook голова облдержадміністрації Юрій Гусєв під час спільного огляду контрольного пункту в'їзду\виїзду з міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксаною Колядою.

За його словами, процес доволі динамічний, і сьогодні вже обговорюється щоденний план завершення і введення об'єкта в експлуатацію.

"З 10 листопада розпочнемо тестову експлуатацію КПВВ "Каланчак. І під час робочого візиту, запланованого на 15 листопада, Президент України зможе відвідати і подивитися, як реалізовано його доручення з облаштування КПВВ", – розповів очільник Херсонщини.

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Разом з тим, посадовці обговорили з представниками митної та прикордонної служб проблемні питання. Серед них – функціонування сервісної зони.

"Я дізналася, про існування певної проблематики в плані нерегульованості законодавства під час отримання анкети-довідки, коли люди вперше звертаються за отриманням паспорта. Буду порушувати на найближчому засіданні Кабінету Міністрів України це питання", – пообіцяла Оксана Коляда.



Фото: Гусєв/Facebook