Унаслідок ДТП автобуса і вантажівки на Рівненщині загинув водій, трьох пасажирів травмовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління Держслужби з НС у Рівненській області.

24 жовтня о 3:25 на автодорозі Київ-Варшава, поблизу с.Федорівка Сарненського району, трапилася ДТП за участю автобуса Неоплан, який рухався з Києва у Варшаву, та вантажного автомобіля.

"Унаслідок ДТП другий водій, який перебував з правої частини автобуса, загинув на місці пригоди. Троє пасажирів автобуса (дорослі) з забійними ранами госпіталізовані в травматологічне відділення Сарненської ЦРЛ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в автобусі перебував 31 пасажир, з них 13 людей підліткового віку (13-16 років). Решта пасажирів після огляду працівників медичної допомоги від госпіталізації відмовилися.



Рятувальники ДСНС за допомогою спецобладнання деблокували тіло загиблого другого водія із понівеченого салону автобуса та провели змиття паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги.

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