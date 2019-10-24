Поночовний очолив прокуратуру АР Крим. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

"Прокуратуру АР Крим має очолювати надійний керівник, людина, яка розуміє специфіку та особливості роботи відомства. Ігор Поночовний з 2017 року працював у прокуратурі автономії, пройшов шлях від заступника начальника управління до заступника прокурора. За цей час зарекомендував себе виключно як професіонал, що зможе ефективно продовжити роботу відомства на шляху до деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим", - зазначив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Новий очільник відомства Ігор Поночовний подякував за довіру керівництву Генеральної прокуратури та наголосив: "Ми продовжимо реалізовувати ті плани і завдання, які визначені Стратегією розвитку прокуратури АР Крим в умовах тимчасової окупації на 2019-2021 роки. Жоден факт порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові не залишиться без нашої уваги, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності як на національному, так і на міжнародному рівнях".

Зазначимо, Поночовний до свого призначення працював у прокуратурі АР Крим на посаді заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва. Пізніше очолив управління нагляду в кримінальному провадженні. У червні 2018 року призначений заступником прокурора Автономної Республіки Крим.

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