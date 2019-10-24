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24.10.19 11:23

Раніше судимий киянин через сварку напав з ножем на сусіда і його друга: є загиблий. ВIДЕО

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Здолбунівській перебувають двоє людей з ножовими пораненнями, один з яких не подає ознак життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За словами начальника Дарницького управління поліції Володимира Ткаченка, в ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність до злочину раніше судимого за майнові злочини 48-річного жителя будинку, у дворі якого сталася вбивство.

"Ми з’ясували, що чоловік у під’їзді зустрів сусіда з товаришем, які почали з’ясовувати з ним стосунки. У відповідь він дістав із кишені розкладний ніж та кілька разів вдарив ним опонентів. У результаті 49-річного сусіда з ножовими пораненнями госпіталізували в лікарню, а його 39-річний товариш від травм помер на місці", - зазначив Ткаченко.

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (тяжке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше судимий киянин через сварку напав з ножем на сусіда і його друга: є загиблий 01
Раніше судимий киянин через сварку напав з ножем на сусіда і його друга: є загиблий 02

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