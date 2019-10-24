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24.10.19 11:53

Прокуратура вимагає повернути гектар землі на Трухановому острові, захопленої охоронною фірмою соратників Медведчука. ФОТО

Прокуратура міста Києва в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді земельну ділянку на Трухановому острові в Києві площею 1,16 га і вартістю понад 25 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Прокуратурою міста Києва встановлено факт незаконного зайняття та використання юридичною особою вказаної земельної ділянки на Трухановому острові без відповідних правовстановлюючих документів на землю (рішення Київської міської ради, договору тощо).

Прокуратура вимагає повернути гектар землі на Трухановому острові, захопленої охоронною фірмою соратників Медведчука 01

Крім того, доступ до земельної ділянки обмежений, на земельній ділянці встановлений паркан та розміщено низку будівель та споруд, спеціалісти органів місцевого самоврядування на земельну ділянку не допускаються.

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У зв’язку з цим, прокуратура міста звернулась до господарського суду з позовом про зобов’язання зазначеної юридичної особи повернути вказану земельну ділянку територіальній громаді, звільнивши від розміщеного на ній майна.

Судячи з опублікованого знімку, йдеться про землю на Трухановому острові в Києві, на якій облаштувало базу охоронне агентство "Шторм". Як стверджують журналісти Bihus.Info, "Шторм" належить соратникам Віктора Медведчука по його політичного руху "Український вибір" - Івану Бойченку і Віктору Чорному. Останній зараз став однопартійцем Медведчука і разом з ним зайшов у парламент у складі політсили "Опозиційна платформа "За життя".

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