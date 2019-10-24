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24.10.19 12:05

"Хочемо дихати, а не задихатися": мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря. ФОТОрепортаж

Жителі Дарницького району Києва в четвер влаштували мітинг на мосту над проспектом Бажана біля станції метро "Осокорки".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua,  кілька десятків людей у захисних масках і з плакатами "Хочемо дихати, а не задихатися" вирішили привернути увагу до проблеми забруднення повітря в районі, відомому як ПОХ - Позняки, Осокорки, Харківський.

Присутні стурбовані наявністю тривалого і стійкого хімічного запаху в повітрі і скаржаться на погіршення самопочуття.

Хочемо дихати, а не задихатися: мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря 01

Дарницький район вважається одним із найбрудніших у Києві. Тут розташований сміттєспалювальний завод "Енергія", Бортницька станція аерації. В останні дні через погодні умови ситуація ще більше ускладнилася.

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Хочемо дихати, а не задихатися: мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря 02
Хочемо дихати, а не задихатися: мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря 03
Хочемо дихати, а не задихатися: мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря 04
Хочемо дихати, а не задихатися: мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря 05
Хочемо дихати, а не задихатися: мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря 06
Хочемо дихати, а не задихатися: мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря 07
Фото: сайт Лб

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