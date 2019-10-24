"Хочемо дихати, а не задихатися": мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, кілька десятків людей у захисних масках і з плакатами "Хочемо дихати, а не задихатися" вирішили привернути увагу до проблеми забруднення повітря в районі, відомому як ПОХ - Позняки, Осокорки, Харківський.
Присутні стурбовані наявністю тривалого і стійкого хімічного запаху в повітрі і скаржаться на погіршення самопочуття.
Дарницький район вважається одним із найбрудніших у Києві. Тут розташований сміттєспалювальний завод "Енергія", Бортницька станція аерації. В останні дні через погодні умови ситуація ще більше ускладнилася.