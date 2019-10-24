Поліція затримала на київському ринку 17 іноземців-нелегалів. ФОТОрепортаж

Про це повідомила поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що іноземці проживали в Україні без необхідних документів.
"Деякі з них взагалі незаконно потрапили на територію, а в інших закінчився термін перебування в Україні", - повідомили в поліції.
Представниця Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України в Києві та Київській області Алевтина Сук повідомила, що порушниками виявилися громадяни Азербайджану, Афганістану, Узбекистану, Грузії, Китаю, Бангладеш, Киргизстану та Вірменії.
За її словами, 11 затриманих примусово повернуть на батьківщину, ще двом скоротять терміни тимчасового перебування в Україні. Деяким порушникам доведеться заплатити штраф, бо їх притягли до відповідальності за ст.203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Затримання були проведені в рамках операції "Мігрант", практичний етап якої триває з 18 жовтня по 19 листопада.