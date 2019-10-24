Партію тютюну для кальянів вартістю понад 1,5 млн грн вилучено з незаконного обігу в Києві. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У межах проведення операції "Акциз-2019" було встановлено жителя Київської області, який на території м.Києва здійснював зберігання і транспортування з метою збуту тютюну для кальянів іноземного виробництва, незаконно ввезеного на територію України.

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За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 8,6 тис. пачок тютюну для кальянів вартістю понад 1,5 млн грн.



































Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 177-2 КУпАП.