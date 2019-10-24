Правоохоронці виявили нарколабораторію з виготовлення метадону в Запоріжжі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

"23 жовтня до поліції Запорізької області надійшло повідомлення про те, що на території домоволодіння у Шевченківському районі міста Запоріжжя функціонує підпільна нарколабораторія, в якій виготовляється наркотичний засіб "метадон"", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, працівники Управління протидії наркозлочинності ГУНП у Запорізькій області та експерти-криміналісти.

Наразі проводяться огляд та першочергові слідчі дії й оперативно-розшукові заходи. Встановлюються особи, причетні до організації діяльності нарколабораторії. Все вилучене буде направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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