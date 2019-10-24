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24.10.19 15:34

Правоохоронці виявили нарколабораторію з виготовлення метадону в Запоріжжі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Співробітники Нацполіції викрили нарколабораторію з виготовлення метадону в Шевченківському районі м. Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

"23 жовтня до поліції Запорізької області надійшло повідомлення про те, що на території домоволодіння у Шевченківському районі міста Запоріжжя функціонує підпільна нарколабораторія, в якій виготовляється наркотичний засіб "метадон"", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, працівники Управління протидії наркозлочинності ГУНП у Запорізькій області та експерти-криміналісти.

Наразі проводяться огляд та першочергові слідчі дії й оперативно-розшукові заходи. Встановлюються особи, причетні до організації діяльності нарколабораторії. Все вилучене буде направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Правоохоронці виявили нарколабораторію з виготовлення метадону в Запоріжжі, - Нацполіція 01
Правоохоронці виявили нарколабораторію з виготовлення метадону в Запоріжжі, - Нацполіція 02
Правоохоронці виявили нарколабораторію з виготовлення метадону в Запоріжжі, - Нацполіція 03
Правоохоронці виявили нарколабораторію з виготовлення метадону в Запоріжжі, - Нацполіція 04
Правоохоронці виявили нарколабораторію з виготовлення метадону в Запоріжжі, - Нацполіція 05

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