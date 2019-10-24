Поліцейські затримали групу "клофелінниць" у Києві. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

Подія трапилася близько 11 години на площі Вокзальній. До правоохоронців звернувся чоловік із повідомленням про те, що невідомі відібрали у нього телефон і гроші. Заявник розповів, що напередодні познайомився з трьома жінками, з якими вирішив провести час у кафе, а потім він нічого не пам'ятає.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, зі слів потерпілого правоохоронці припустили, що під час розпиття спиртних напоїв йому підмішали невідому речовину, від якої він почав напритомніти. Тому, коли чоловік отямився, то виявив відсутність не тільки нових знайомих, але й мобільного телефону і банківських карток.

"Працівники оперативно-пошукового відділу поліції Києва відразу почали відпрацьовувати прилеглу територію. За наданим потерпілим описом зловмисниць вони помітили на автостанції жінок, які могли бути причетними до вчинення цього правопорушення. На місце відразу викликали слідчо-оперативну групу, яка під час огляду виявила у вказаних осіб речі потерпілого та пляшечку із невідомою речовиною, яку відправили на експертизу. Також з’ясувалося, що зловмисниці встигли зняти з банківської картки чоловіка 900 гривень", - зазначив начальник управління поліції Києва.

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Правоохоронці переглянули записи з камер відеонагляду, що встановлені у кафе, які зафіксували поруч із постраждалим вказаних осіб, яких поліцейські затримали за підозрою у вчиненні правопорушення. Ними виявилися жительки Києва та Вінницької області, двоє з них – раніше судимі за крадіжки.

"Дії жінок кваліфіковано як розбійний напад, скоєний групою осіб, а тому їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм за погодженням із процесуальними керівниками – прокурорами - повідомлення про підозру.

Під час розслідування будуть призначені експертизи для того, аби перевірити, чи дійсно потерпілому підсипали невідому речовину, від якої він знепритомнів, і встановити, яку саме речовину використовували зловмисниці. Також будемо перевіряти їхню можливу причетність до вчинення аналогічних злочинів", - додав Андрій Крищенко.