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25.10.19 07:43

Невідомі закидали камінням три автобуси з футбольними фанатами в центрі Києва, затримано 5 осіб, - поліція. ФОТОрепортаж

У столиці невідомі закидали камінням автобуси з футбольними вболівальниками. Унаслідок події ніхто не постраждав. П'ятьох осіб доставили в управління поліції для надання пояснень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, вчора ввечері до столичної поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Великій Васильківській група невідомих осіб кидає каміння в автобуси, які перевозять футбольних уболівальників.

Під час огляду місця події правоохоронці зафіксували пошкодження вікон у трьох автобусах. Постраждалих немає.

Невідомі закидали камінням три автобуси з футбольними фанатами в центрі Києва, затримано 5 осіб, - поліція 01

Неподалік місця події поліцейські затримали 5 осіб. Їх запросили до районного управління для з‘ясування обставин та їхньої причетності до протиправних дій. Інші учасники встановлюються.

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Зібрані відомості за цим фактом зареєстровано в Печерському управлінні поліції.

Невідомі закидали камінням три автобуси з футбольними фанатами в центрі Києва, затримано 5 осіб, - поліція 02
Фото: сайт Нацполіції

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

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