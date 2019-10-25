Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
25.10.19 08:57

На території ринку в Києві серед ночі вибухнула граната. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 25 жовтня в Києві за адресою вулиця Теодора Драйзера, 8 пролунав вибух. Усе сталося на території ринку Радосинь. На щастя, унаслідок пригоди ніхто не постраждав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Детонація сталася близько 00:40.

За словами співробітника охоронної фірми "Шериф", які приїхали на спрацювання сигналізації, вибух пролунав у проході між МАФами. З фасаду все було закрито ролетом. Зловмисник зайшов на територію ринку і кинув вибухівку. За інформацією правоохоронців, чоловік був сам.

На території ринку в Києві серед ночі вибухнула граната 01

Попередньо, це була граната. На місці залишилися осколки вибухового пристрою. Серед них лежав і важіль від гранати. На щастя, ніхто не постраждав. Від вибуху і уламків побилися скла в декількох спорудах. На місці працювали екіпажі поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент вибуху гранати в центрі Києва, від якого загинув ветеран Дегтярьов. ФОТО

На території ринку в Києві серед ночі вибухнула граната 02

До слова, цього тижня вже був вибух гранати. Тоді загинули двоє чоловіків, а через кілька годин поліція встановила особи загиблих.

На території ринку в Києві серед ночі вибухнула граната 03
На території ринку в Києві серед ночі вибухнула граната 04
На території ринку в Києві серед ночі вибухнула граната 05
На території ринку в Києві серед ночі вибухнула граната 06
Фото: Інформатор

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100