Громадянин Азербайджану намагався вивезти раритетні фотоапарати в РФ, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"В пункт пропуску "Плетенівка" прибув автомобіль марки "Мерседес". На ньому до Росії прямував громадянин Азербайджану 1970 року народження. Під час огляду транспортного засобу правоохоронцями виявлено три фотоапарати німецького виробництва "Leike" 1936 року випуску, які, можливо, становлять історичну та культурну цінність", - йдеться в повідомленні.

На громадянина Азербайджану складено адміністративні матеріали, а фотоапарати вилучено. Триває експертиза.

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