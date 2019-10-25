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25.10.19 09:34

Громадянин Азербайджану намагався вивезти раритетні фотоапарати в РФ, - Держприкордонслужба. ФОТО

Харківські прикордонники спільно зі співробітниками Державної фіскальної служби запобігли спробі нелегального вивезення до Російської Федерації трьох фотоапаратів Leike 1936 року випуску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"В пункт пропуску "Плетенівка" прибув автомобіль марки "Мерседес". На ньому до Росії прямував громадянин Азербайджану 1970 року народження. Під час огляду транспортного засобу правоохоронцями виявлено три фотоапарати німецького виробництва "Leike" 1936 року випуску, які, можливо, становлять історичну та культурну цінність", - йдеться в повідомленні.

На громадянина Азербайджану складено адміністративні матеріали, а фотоапарати вилучено. Триває експертиза.

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Громадянин Азербайджану намагався вивезти раритетні фотоапарати в РФ, - Держприкордонслужба 01

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