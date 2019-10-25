Хакера, який переховувався від правоохоронних органів США, затримано в готелі Києва, - кіберполіції. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації кіберполіції.

Іноземця підозрюють у викраденні $6 млн з рахунків американських фінансових установ.

Розслідування щодо злочинної діяльності іноземця почалося ще у 2010 році співробітниками Федерального бюро розслідувань та Служби розслідування фінансових злочинів (FNTT) США. У 2019 році в Україну надійшов запит про надання міжнародно-правової допомоги щодо розшуку та затримання хакера.

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Наразі чоловіка підозрюють у незаконному втручанні в роботу комп’ютерних систем, викраденні та відмиванні грошей в особливо великих розмірах і в шахрайстві.

Зазначається, що поліцейські затримали зловмисника в одному із найдорожчих столичних готелів, де той тимчасово проживав.

Вирішується питання щодо видачі затриманого США.