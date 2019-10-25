Чоловік застрелив тестя і тещу, поранив 8-річну доньку і намагався вчинити самогубство на Хмельниччині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Хмельницької області.

Подія сталася вчора, 24 жовтня, близько 19:30 в селі Завалля Кам'янець-Подільського району.

Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, під час сімейної сварки чоловік з мисливської рушниці кілька разів вистрілив у 66-річного тестя і 65-річну тещу, а потім ще поранив у руку 8-річну доньку, яка кинулася захищати дідуся з бабусею. Від поранень пенсіонери померли на місці події.

Поки дружина намагалася вгамувати чоловіка, дівчинці вдалося втекти з будинку і викликати поліцію.

Чоловік намагався вчинити самогубство: спочатку вистрілив собі в обличчя, а коли спроба не вдалася, зачинився в автомобілі і підпалив його. У цей час за викликом прибули патрульні, які разом із сусідами загасили транспортний засіб та затримали зловмисника.

Нині 40-річний чоловік перебуває під вартою в лікарні. Його доньку прооперували, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення. Зараз вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру і проводяться подальші слідчі дії.

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