Нелегальний експорт деревини на суму 2,5 млн грн блокували на Буковині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Місцевий підприємець нелегально закуповував у держлісгоспів Буковини та Закарпаття великі партії необлікованих цінних порід деревини. Для легалізації походження лісоматеріалів він використовував фіктивні товарно-транспортні накладні, які оформлював на підконтрольні комерційні структури.

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На одному з митних постів правоохоронці заблокували незаконне вивезення міліонної партії лісопродукції за кордон. Також під час обшуків у фігурантів справи виявлено близько 200 кубів кругляка дуба на суму майже 1,2 мільйона гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до оборудки.





