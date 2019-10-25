Завезену в Україну з порушеннями партію одягу імпортного виробництва вартістю 15 млн грн вилучено в Одеській області. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У межах розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено, що продукція ввозилася невстановленими особами з використанням підприємств-імпортерів та поза митним контролем. Це призвело до заниження податкових зобов’язань зо податком з доходу фізичних осіб на суму понад 5 млн грн.

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За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцями реалізації одягу, а також у складських та торгових приміщеннях, вилучено 193 тис. одиниць одягу загальною орієнтовною вартістю 15 млн гривень, грошові кошти у національній та іноземній валюті в еквіваленті 211 тис. гривень, документацію та чорнові записи.













Слідство триває.