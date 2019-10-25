Підприємства, які виконували держзамовлення з ремонту медустанов у зоні ООС, підозрюються в ухиленні від податків на суму понад 12 млн грн, - ГПУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"На думку слідства, приватні підприємства за державним замовленням отримали на свої рахунки понад 75 млн грн на проведення будівельно-монтажних робіт і ремонтних послуг від низки комунальних установ системи охорони здоров'я, розташованих у зоні проведення операції Об'єднаних сил на території Донецької області. Згадані підприємства не відобразили в документах бухгалтерського обліку та податкової звітності факт проведення зазначених робіт та отримання бюджетних коштів, що призвело до ухилення від сплати податків на суму понад 12 млн грн", - сказано в повідомленні.

Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях підприємств, об'єктах тендерних робіт і за місцем проживання посадових осіб цих підприємств було вилучено первинні фінансово-господарські документи, печатки підприємств, документи "тіньової бухгалтерії", банківські картки.

За результатами аналізу зібраних матеріалів слідства і судових експертиз буде дана правова оцінка діям усіх причетних до скоєння злочину.

Крім того, прокуратура міста з метою забезпечення відшкодування збитків подала в суд клопотання та отримала відповідну постанову про накладення арешту на рахунок одного із зазначених приватних підприємств, на якому зберігається близько півмільйона гривень.

Слідчі дії тривають.

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