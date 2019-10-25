Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
25.10.19 16:33

Підприємства, які виконували держзамовлення з ремонту медустанов у зоні ООС, підозрюються в ухиленні від податків на суму понад 12 млн грн, - ГПУ. ФОТО

Прокуратура міста Києва спільно з Державною фіскальною службою та Службою безпеки України викрили посадових осіб двох приватних підприємств в ухиленні від сплати податків на суму понад 12 млн грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"На думку слідства, приватні підприємства за державним замовленням отримали на свої рахунки понад 75 млн грн на проведення будівельно-монтажних робіт і ремонтних послуг від низки комунальних установ системи охорони здоров'я, розташованих у зоні проведення операції Об'єднаних сил на території Донецької області. Згадані підприємства не відобразили в документах бухгалтерського обліку та податкової звітності факт проведення зазначених робіт та отримання бюджетних коштів, що призвело до ухилення від сплати податків на суму понад 12 млн грн", - сказано в повідомленні.

Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях підприємств, об'єктах тендерних робіт і за місцем проживання посадових осіб цих підприємств було вилучено первинні фінансово-господарські документи, печатки підприємств, документи "тіньової бухгалтерії", банківські картки.

За результатами аналізу зібраних матеріалів слідства і судових експертиз буде дана правова оцінка діям усіх причетних до скоєння злочину.

Крім того, прокуратура міста з метою забезпечення відшкодування збитків подала в суд клопотання та отримала відповідну постанову про накладення арешту на рахунок одного із зазначених приватних підприємств, на якому зберігається близько півмільйона гривень.

Слідчі дії тривають.

Читайте також: Податкова міліція спільно з СБУ викрили схему розкрадання бюджетних коштів та ухилення від сплати податків на суму 12,5 млн грн. ФОТО

Підприємства, які виконували держзамовлення з ремонту медустанов у зоні ООС, підозрюються в ухиленні від податків на суму понад 12 млн грн, - ГПУ 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100