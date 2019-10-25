Загороднюк зустрівся зі Столтенбергом і взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Під час розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, міністр оборони розповів про стан реформування Міноборони і ЗС України, зазначивши при цьому, що вступ у НАТО залишається ключовим пріоритетом військового відомства України. Йшлося також про поточну ситуацію на сході України й Азово-Чорноморському регіоні.
Також керівник оборонного відомства провів двосторонні зустрічі зі своїми іноземними колегами з Франції, Італії, Грузії та Швеції.