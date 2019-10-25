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25.10.19 18:41

Загороднюк зустрівся зі Столтенбергом і взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 жовтня, в рамках робочого візиту в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі міністр оборони України Андрій Загороднюк взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів оборони держав-контрибуторів місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Під час розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, міністр оборони розповів про стан реформування Міноборони і ЗС України, зазначивши при цьому, що вступ у НАТО залишається ключовим пріоритетом військового відомства України. Йшлося також про поточну ситуацію на сході України й Азово-Чорноморському регіоні.

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Загороднюк зустрівся зі Столтенбергом і взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО 01

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Загороднюк зустрівся зі Столтенбергом і взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО 02
Загороднюк зустрівся зі Столтенбергом і взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО 03

Також керівник оборонного відомства провів двосторонні зустрічі зі своїми іноземними колегами з Франції, Італії, Грузії та Швеції.

Загороднюк зустрівся зі Столтенбергом і взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО 04

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Загороднюк зустрівся зі Столтенбергом і взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО 05

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