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25.10.19 19:14

Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 жовтня, в селі Дачне Одеської області відбулися урочисті заходи з нагоди повернення в пункт постійної дислокації підрозділу морської піхоти ВМС ЗС України після виконання завдань у районі проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 01

У зустрічі військових взяв участь командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко, командувач морської піхоти ВМС ЗС України генерал-лейтенант Юрій Содоль, народний депутат України Ігор Копитін, представники місцевої адміністрації, військового духовенства, особовий склад центру військово-музичного мистецтва та бойові побратими.

Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 02

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Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 03
Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 04
Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 05

Захід розпочався з виконання Державного Гімну України й промови командувача ВМС, який подякував особовому складу за успішне виконання завдань із захисту Батьківщини у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 06

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Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 07

Учасники церемонії хвилиною мовчання і ритуалом покладанням квітів вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя за Україну.

Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 08
Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 09

За особисту мужність, героїзм, проявлені при виконанні завдань із захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України герої отримали заслужені нагороди.

Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 10

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Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 11

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