Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

У зустрічі військових взяв участь командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко, командувач морської піхоти ВМС ЗС України генерал-лейтенант Юрій Содоль, народний депутат України Ігор Копитін, представники місцевої адміністрації, військового духовенства, особовий склад центру військово-музичного мистецтва та бойові побратими.

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Захід розпочався з виконання Державного Гімну України й промови командувача ВМС, який подякував особовому складу за успішне виконання завдань із захисту Батьківщини у районі проведення операції Об'єднаних сил.

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Учасники церемонії хвилиною мовчання і ритуалом покладанням квітів вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя за Україну.





За особисту мужність, героїзм, проявлені при виконанні завдань із захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України герої отримали заслужені нагороди.

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