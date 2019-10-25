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25.10.19 22:23

"Інтернет-магазин", який продавав наркотики, закрили поліцейські в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наркотичними речовинами торгувала група з 6 осіб віком від 22 до 62 років. Доставку вони забезпечували за допомогою системи "закладок".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Організував злочинну діяльність 24-річний харків'янин, який сприяв постачанню наркотичних засобів у Харківську область, контролював їхній продаж і розподіляв отримані від збуту гроші. Чоловіка затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України", - сказано в повідомленні.

За даними правоохоронців, крім організатора в групу входили ще п'ять осіб - дві жінки (22 і 62 роки) і троє чоловіків (25, 36 і 62 роки). Через інтернет-магазин вони продавали кокаїн, амфетамін, екстазі і канабіс.


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Під час обшуків у членів групи вилучено понад 100 тис. грн, майже 6 тис доларів, приналежності для фасування наркотиків, мобільні телефони, банківські картки, рослини конопель елітних сортів й інші наркотичні речовини.

Слідчі Шевченківського районного відділу поліції Харкова відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Операцію проводили співробітники управління протидії наркозлочинності спільно зі співробітниками Шевченківського райвідділу Харківського облуправління поліції із залученням бійців корду під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №1.

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Інтернет-магазин, який продавав наркотики, закрили поліцейські в Харкові 02
Інтернет-магазин, який продавав наркотики, закрили поліцейські в Харкові 03
Інтернет-магазин, який продавав наркотики, закрили поліцейські в Харкові 04
Інтернет-магазин, який продавав наркотики, закрили поліцейські в Харкові 05
Інтернет-магазин, який продавав наркотики, закрили поліцейські в Харкові 06
Інтернет-магазин, який продавав наркотики, закрили поліцейські в Харкові 07
Інтернет-магазин, який продавав наркотики, закрили поліцейські в Харкові 08
Інтернет-магазин, який продавав наркотики, закрили поліцейські в Харкові 09
Інтернет-магазин, який продавав наркотики, закрили поліцейські в Харкові 10
Інтернет-магазин, який продавав наркотики, закрили поліцейські в Харкові 11
Інтернет-магазин, який продавав наркотики, закрили поліцейські в Харкові 12

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