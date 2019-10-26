Усі хочуть миру, готові до розведення. Упевнений, все вдасться і Україна знову буде єдиною, - Зеленський після відвідування Золотого. ФОТОрепортаж

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що провів дві доби в Золотому, їздив на передову, зустрічався з учителями та лікарями, які попри складні умови продовжують виконувати свою роботу.

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"Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. Зрозумів одне: всі хочуть миру. Всі готові до розведення", - повідомив президент.

Від місцевих Зеленський дізнався, що на околиці в приватному будинку оселилася група озброєних людей.

"Жителі Золотого не на жарт стурбовані тим, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними. Проте готовий і надалі говорити та шукати порозуміння. Але лише розмовами війни не закінчити. Мені важливо було почути українців, які чекають миру. Це для мене головне. Ми маємо шукати шляхи і працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною. Наголошую на цьому. Капітуляції не буде в жодному випадку. Це я кажу як президент і верховний головнокомандувач. Упевнений, нам все вдасться і Україна знову буде єдиною", - резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, 26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав у Золоте на Донбасі, де очікується розведення військ, узгоджене в Мінську.