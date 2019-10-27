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27.10.19 08:48

Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї. ФОТОрепортаж

У Олексія Титова, який 25 жовтня намагався вбити лідерів організації "Оплот" у Харкові, але загинув під час втечі від поліції, зберігався арсенал зброї.

Під час обшуку поліція виявила на дачі загиблого автомати, вогнемети, гранатомети і цілий склад боєприпасів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Раклі".

Зокрема, понад 50 гранатів, вогнемет "Джміль" російського виробництва, гранатометні постріли ВОГ-25, підствольні гранатомети, реактивні протитанкові гранати, американська гвинтівка AR 15 з оптичним прицілом і глушником, ручний кулемет Калашникова, кілька автоматів Калашникова, тротилові шашки і розсип різних боєприпасів.

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Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї 01
Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківський стрілець Титов був із Горлівки і мав при собі 5 гранат Ф-1, "Глок" та "Узі". ФОТОрепортаж

Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї 03
Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї 04
Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї 05
Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї 06

Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї 07
Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї 08

Нагадаємо, 25 жовтня в Харкові відбулася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, інша доставлена в лікарню з пораненням. Поліція переслідувала тих, хто стріляв. Один з них дістав гранату і за попередніми даними, хотів кинути її в поліцейських, але сам загинув від вибуху.

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