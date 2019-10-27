Легковик зіткнувся з вантажівкою на Хмельниччині - вся сім'я загинула, вижив лише 10-річний хлопчик. ФОТО

Аварія сталася близько 8:00 на трасі Житомир-Чернівці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку поліції Хмельницької області у фейсбуці.

"Зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen Caddy та вантажівка DAF. Унаслідок зіткнення загинув 42-річний водій "Фольксвагена", його 39-річна дружина та 14-річна дочка, які були пасажирами авто. Десятирічний син зазнав травм, його доставили в лікарню каретою швидкої допомоги. Зараз хлопчика обстежують лікарі. Сім'я жила в Хмельницькому", - сказано в повідомленні.

Водій вантажівки неушкоджений, він не звертався за медичною допомогою.

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"За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), - додали в поліції.







