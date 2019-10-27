Звільнений із полону моряк Беспальченко зіграв весілля. ФОТОрепортаж

Виїзна церемонія відбулася в Бериславському районі у виноробному господарстві князя Трубецького на березі Дніпра. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Віктор і його обраниця Тетяна разом вже п'ять років, познайомилися ще до окупації Криму.

На свято приїхали звільнені українські моряки та їхні сім'ї, їхній адвокат Микола Полозов, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв. За його словами, до організації весілля "долучилися люди з усієї області, від усієї херсонської родини".

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Боярином на весіллі став звільнений моряк Михайло Власюк, а подружкою нареченої - сестра іншого моряка Владислава Костишина Олена.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

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Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на батьківщину в межах обміну з РФ.