Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
28.10.19 08:18

Поїзд із Києва до Маріуполя курсуватиме щодня, - "Укрзалізниця". ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" 27 жовтня запустила в перший рейс оновлений поїзд, який курсуватиме як другий склад нічного експреса № 10/9 "Київ - Маріуполь".

Таким чином, маршрут стає щоденним, зазначають у пресслужбі компанії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поїзд сформовано з 10 вагонів (3 плацкартні, 6 купейних і 1 типу СВ) після капітально-відновлювального ремонту. На це "Укрзалізниця" витратила понад 140 млн грн з ПДВ. Кожен вагон можна буде використовувати 14 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" не добудовуватиме Дарницький вокзал у Києві

У компанії нагадують, що перший склад поїзда № 10/9 "Київ - Маріуполь" курсує із 30 березня через день. За цей період ним скористалися в обох напрямках загалом 74,1 тис. пасажирів.

Поїзд із Києва до Маріуполя курсуватиме щодня, - Укрзалізниця 01
Поїзд із Києва до Маріуполя курсуватиме щодня, - Укрзалізниця 02
Поїзд із Києва до Маріуполя курсуватиме щодня, - Укрзалізниця 03
Поїзд із Києва до Маріуполя курсуватиме щодня, - Укрзалізниця 04
Поїзд із Києва до Маріуполя курсуватиме щодня, - Укрзалізниця 05
Поїзд із Києва до Маріуполя курсуватиме щодня, - Укрзалізниця 06
Фото: Укрінформ

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100