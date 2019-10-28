Поліція затримала 7 іноземців-нелегалів на ринку в Києві. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Іноземці незаконно проживали в Україні та працювали на одному із ринків Києво-Святошинського району. Їх доставили до місцевого райвідділу Державної міграційної служби.

Наразі нелегалів притягнуто до відповідальності за ст. 203 КУпАП України (умисне невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення уповноваженого державного органу про заборону в’їзду в Україну).

Нині вирішується питання про їхню екстрадицію на Батьківщину.

Зазначається, що за час проведення операції "Мігрант" працівниками територіальних та структурних підрозділів поліції Київщини було направлено 127 подань про невідкладне повернення іноземців та осіб без громадянства на територію їхньої офіційної реєстрації.

"Така пильність правоохоронців області викликана збільшенням кількості неправомірних вчинків, скоєних саме гостями із закордону", - повідомили в Нацполіції.

На цей час зафіксовано 147 правопорушень адміністративного законодавства за участю іноземців, зокрема 2 за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

Розкрито 5 кримінальних злочинів, учинених нелегалами, за якими особам повідомлено про підозру. А це умисні вбивства, розбої та крадіжки.

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