Численні ножові поранення в спину і травми голови: в центрі Миколаєва виявили труп 29-річного чоловіка, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Експерт, оглянувши труп, виявив численні ножові поранення у спину і травми голови. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство".

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Обставини злочину, а також причетні до вбивства особи встановлюються.

На місці події працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, кінолог зі службовим собакою, криміналісти та оперативники.



Фото: поліція Миколаївської області

Особу потерпілого поліцейські одразу встановили, ним виявився 29-річний місцевий житель.

Тривають слідчо-оперативні заходи.