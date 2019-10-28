11-річний хлопець намагався потрапити до Білорусі по залізничних коліях, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Хлопчина розповів військовослужбоцям, що він як і батько є громадянами Білорусі, та вдвох приїхали в Україну за продуктами. Батько, нібито, повернувся додому, а він відстав від потяга та вирішив не чекати й самостійно по коліях дістатися до сусідньої країни.

"І вже під час перевірки ця жаліслива історія мала геть інший поворот. Як було встановлено за базою даних, українсько-білоруський кордон такі громадянини не перетинали, а ще згодом з'ясувалося, що хлопець є громадянином України, родом з Рівненської області", - повідомили в Держприкордонслужбі.

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Хлопчика передано у відділ поліції у Рівненській області, які повернули хлопчика матері, котра проживає у с. Смородськ.