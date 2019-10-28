Контрабандисти будували міст через болото, щоб возити товари з РФ. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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Так, у суботу вночі невідомі намагалися прокласти дошки через болотисту місцевість, аби підготувати проїзд автомобіля, але були помічені прикордонниками. Одного з контрабандистів, громадянина України, затримали. Ще кілька осіб втекли на територію Росії.

"Але вже вранці контрабандисти знову намагалися таємно пробратися автомобілем через ліс. Однак задумане їм не вдалося. В авто без номерних знаків прикордонники знайшли мішки з будівельними матеріалами, електроустаткуванням і парфумерією", - йдеться в повідомленні.

Нині тривають заходи зі встановлення кола причетних осіб та власника транспортного засобу. Автомобіль разом з вантажем доставлено до прикордонного підрозділу, у встановленому порядку він буде переданий працівникам фіскальної служби.

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