Незаконну АЗС ліквідовано на Львівщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

В межах проведення операції "Акциз - 2019" було встановлено, що через одну з місцевих АЗС житель регіону здійснює реалізацію дизельного палива без відповідних дозвільних документів.

За результатами проведених заходів опечатано і передано на відповідальне зберігання автозаправний комплекс і дизельне паливо орієнтовною вартістю 1 млн гривень.

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За цим фактом щодо правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.







