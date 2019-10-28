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28.10.19 11:44

Чиновник Фонду держмайна попався на хабарі в 30 тис. доларів. ФОТО

Генеральною прокуратурою України спільно з ДБР і СБУ під час розслідування кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України, викрито та затримано начальника одного з відділів регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

За версією слідства, вказаний чиновник вимагав і отримав від директора одного з державних підприємств неправомірну вигоду в сумі 30 тис. доларів США за сприяння у погодженні документів на паї земель зазначеного підприємства, а також у продовженні контракту щодо подальшого перебування останнього на посаді директора. Під час обшуку в домоволодінні вказаної особи виявлено та вилучено грошові кошти на суму понад півмільйона доларів США.

Чиновника затримали відразу після одержання неправомірної вигоди в повному обсязі і повідомили про підозру.

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Чиновник Фонду держмайна попався на хабарі в 30 тис. доларів 01
Чиновник Фонду держмайна попався на хабарі в 30 тис. доларів 02

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