Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
28.10.19 12:07

Подвиг героїв спонукає наших бійців тримати високу планку української військової традиції, - Зеленський з нагоди 75-ї річниці вигнання нацистів з України. ФОТО

Президент Володимир Зеленський з нагоди 75 річниці вигнання нацистів з України відвідав меморіал Вічної Слави в Києві і звернувся до співгромадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"28 жовтня 1944 року після довгих років навали нашу землю було очищено від нацистських окупантів. Цей день став визначною віхою на шляху до остаточної перемоги Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні", - нагадав президент.

Він підкреслив, що та війна породила цілу генерацію українських героїв, яких сьогодні необхідно згадати, подякувати і вклонитися: "Солдатам і офіцерам, партизанам і підпільникам, учасникам національно-визвольного руху, руху опору, цивільним, дорослим і дітям, молоді та людям похилого віку - всім, хто самовіддано боровся з ворогом на фронтах і в тилу".

"Їхній подвиг надихає нас і нині, спонукає сучасних захисників України гідно тримати високу планку української військової традиції", - підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-яка війна закінчується дипломатією, і в нас так буде, - Зеленський

Подвиг героїв спонукає наших бійців тримати високу планку української військової традиції, - Зеленський з нагоди 75-ї річниці вигнання нацистів з України 01

Подвиг героїв спонукає наших бійців тримати високу планку української військової традиції, - Зеленський з нагоди 75-ї річниці вигнання нацистів з України 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100