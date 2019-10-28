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28.10.19 12:52

Контрабанда тижня: на Волині намагалися розмитнити дорогі куртки на $550 тис. як дешеві ремені, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

На Волинській митниці правоохоронці зірвали спробу контрабандистів розмитнити фуру з дорогими куртками на 550 тис. доларів за вартістю більш дешевих ременів.

Про це повідомив глава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Досить типова історія: за документами - важкий і порівняно дешевий товар - ремені. В реальності - легкий і дорожчий - куртки. Якщо не розкривати тюки - не помітиш (а якщо розкривати геть усі вантажі, то у нас буде анти-дуінг-бізнес рейтинг)", - зазначив він.

За словами Нефьодова, затримання було із залученням мобільних груп, створених під егідою прем'єра, "тому що на місці була якась "дивна" тяганина виконавців".

"Товар вилучено, крім цього потенційний штраф - 100% вартості. Працюємо далі", - підсумував глава митниці.

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Контрабанда тижня: на Волині намагалися розмитнити дорогі куртки на $550 тис. як дешеві ремені, - Нефьодов 01
Контрабанда тижня: на Волині намагалися розмитнити дорогі куртки на $550 тис. як дешеві ремені, - Нефьодов 02
Контрабанда тижня: на Волині намагалися розмитнити дорогі куртки на $550 тис. як дешеві ремені, - Нефьодов 03

Контрабанда тижня: на Волині намагалися розмитнити дорогі куртки на $550 тис. як дешеві ремені, - Нефьодов 04

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