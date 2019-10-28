Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку "Азов". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Спроба американських конгресменів визнати полк "Азов" терористичною організацією викликає обурення українців та є наслідком російської пропаганди. Ми вимагаємо від Міністерства закордонних справ відреагувати на дії конгресменів США і закликаємо направити ноту протесту в зв'язку з втручанням іноземних політиків у внутрішні справи України", - йшлося в пресрелізі заходу.

Зрештою, до ветеранів "Азова" вийшов заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, який засудив дії конгресменів і повідомив, що спільно з МВС вже ведеться робота з інформування американської сторони про те, чим є полк "Азов", що його бійці не є терористами, а сам підрозділ входить до складу Нацгвардії України.

"Ми працюємо над тим, щоб полк "Азов" не внесли до списку терористичних організацій, і хочемо донести правду про нього", - наголосив Боднар і пообіцяв інформувати про розвиток ситуації.

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Фото, відео - Олег Богачук

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Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.