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28.10.19 13:39

Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку "Азов". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У зв'язку з вимогою американських конгресменів визнати полк "Азов" терористичною організацією сьогодні під Міністерством закордонних справ України відбулася акція на підтримку підрозділу, під час якої відбулося спілкування із заступником міністра Василем Боднаром і було обговорено дії влади щодо виходу із ситуації, що склалася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спроба американських конгресменів визнати полк "Азов" терористичною організацією викликає обурення українців та є наслідком російської пропаганди. Ми вимагаємо від Міністерства закордонних справ відреагувати на дії конгресменів США і закликаємо направити ноту протесту в зв'язку з втручанням іноземних політиків у внутрішні справи України", - йшлося в пресрелізі заходу.

Зрештою, до ветеранів "Азова" вийшов заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, який засудив дії конгресменів і повідомив, що спільно з МВС вже ведеться робота з інформування американської сторони про те, чим є полк "Азов", що його бійці не є терористами, а сам підрозділ входить до складу Нацгвардії України.

"Ми працюємо над тим, щоб полк "Азов" не внесли до списку терористичних організацій, і хочемо донести правду про нього", - наголосив Боднар і пообіцяв інформувати про розвиток ситуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звернення конгресменів про визнання "Азова" терористичною організацією - інформаційна атака на Україну, - заява полку

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Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 02
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Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 05
Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 06
Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 07
Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 08
Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 09
Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 10
Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 11Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 12

Фото, відео - Олег Богачук

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Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

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