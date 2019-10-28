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28.10.19 15:14

Контррозвідка СБУ затримала терориста "ЛНР", який за гроші обстрілював Щастя. ФОТО

У Луганській області контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала учасника одного з терористичних підрозділів "ЛНР", який брав активну участь у бойових діях на Донбасі проти українських військових.

Контррозвідка СБУ затримала терориста "ЛНР", який за гроші обстрілював Щастя. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Повідомляється, що бойовик брав участь в обстрілі позицій українських військових і житлових масивів міста Щастя.

"Житель Луганська приєднався до незаконних збройних формувань із корисливих мотивів влітку 2015 року. Після навчання на полігоні він був зарахований у "гаубично-артилерійський дивізіон". Згодом зловмисник розчарувався розміром "грошового утримання" і залишив незаконне збройне формування. Він перебрався на контрольовану державою територію Луганській області, де переховувався у родичів", - повідомили в СБУ.

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В межах відкритого кримінального провадження зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Триває досудове слідство

Контррозвідка СБУ затримала терориста ЛНР, який за гроші обстрілював Щастя 01
Контррозвідка СБУ затримала терориста ЛНР, який за гроші обстрілював Щастя 02

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