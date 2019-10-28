Пожежа в лікарні швидкої допомоги в Києві: евакуювали 48 осіб. ФОТОрепортаж

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам близько о пів на другу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"Як виявилося, пожежа виникла на 3-му поверсі в одному з кабінетів, де горіли меблі. ... Під час гасіння пожежі за допомогою автодрабини було врятовано 3 людини, через сходи виведено з будівлі 45 осіб", - сказано в повідомленні.

Полум'я загасили за допомогою вогнегасників.

"У гасінні пожежі були задіяні 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 53 пожежники підрозділів Головного управління ДСНС України в м.Києві. Жертв і постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з'ясовується", - додали в ДСНС.

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