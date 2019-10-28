"Слуги народу" на чолі з Разумковим зробили щеплення від дифтерії. ФОТО

Про це повідомив у Facebook депутат Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

Радуцький повідомив, що він вакцинувався разом із Сергієм Бабаком і Дмитром Разумковим.

Також депутат від Слуги народу порекомендував щепитися всім громадянам. За словами Радуцького, в Україні вакцини від дифтерії в достатній кількості.

"Сьогодні разом із Дмитро Разумковим і Сергієм Бабаком провакцинувалися від дифтерії!! І радимо це зробити всім громадянам!!! До речі, вакцина в Україні є, в достатній кількості", - написав Радуцький.

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