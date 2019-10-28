У свій 5-й день народження 53-тя ОМБ повернулася із зони ООС у пункт постійної дислокації на Дніпропетровщину. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні в смт. Черкаське відбулося урочисте шикування з нагоди 5-річчя створення 53-ї окремої механізованої бригади. Урочистості співпали з поверненням бригади з району виконання бойових завдань Операції об'єднаних сил.

Тепер на військовослужбовців чекає заслужений відпочинок і реабілітація після важкої і напруженої ротації, в якій, від рук ворога загинуло 7 наших військовослужбовців. Під час зустрічі їхню пам'ять і пам'ять усіх загиблих у російсько-українській війні вшанували хвилиною мовчання.

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Також під час урочистостей військовослужбовцям були вручені відомчі і почесні нагороди Командувачем оперативного командування "Схід".















