Співробітники податкової міліції вилучили з незаконного обігу 79,5 тис. пачок сигарет в Івано-Франківську. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України було встановлено фізичну особу-підприємця, від імені якого в магазині здійснюється реалізація оптових партій тютюнових виробів з марками акцизного податку невстановленого зразка.

За результатами проведеного санкціонованого обшуку з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання понад 79,5 тис. пачок сигарет із марками акцизного податку невстановленого зразка загальною орієнтовною вартістю майже 3,4 млн гривень.

Слідство триває".







