Представники Гуманітарної місії ООН з 11 країн відвідали КПВВ "Гнутове" в районі проведення ООС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС в Facebook.

Серед делегатів - представники Швеції, Австрії, Іспанії, Франції, Киргизстану, Естонії, Бельгії, Латвії, Німеччини, Польщі та Литви. Главою делегації виступав Голова групи підтримки України в ЄС Пітер Вагнер.

Як зазначили в штабі, передовсім делегатів цікавила ситуація з безпекою на КПВВ, яку і забезпечують військовослужбовці донецького прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил, а також правила і тривалість перетину контрольного пункту в'їзду-виїзду, обстановка навколо і зміни у благоустрої КПВВ.

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"Представники місії мали можливість на власні очі побачити, як і в яких умовах проходить процес контрольно-перевірочних процедур", - додали в прес-центрі ОС.







Фото: пресцентр ОС