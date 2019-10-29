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29.10.19 11:35

Представники Гуманітарної місії ООН з 11 країн відвідали КПВВ "Гнутове" в районі проведення ООС. ФОТОрепортаж

Представники Гуманітарної місії ООН з 11 країн відвідали КПВВ "Гнутове" в районі проведення ООС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС в Facebook.

Серед делегатів - представники Швеції, Австрії, Іспанії, Франції, Киргизстану, Естонії, Бельгії, Латвії, Німеччини, Польщі та Литви. Главою делегації виступав Голова групи підтримки України в ЄС Пітер Вагнер.

Представники Гуманітарної місії ООН з 11 країн відвідали КПВВ Гнутове в районі проведення ООС 01

Як зазначили в штабі, передовсім делегатів цікавила ситуація з безпекою на КПВВ, яку і забезпечують військовослужбовці донецького прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил, а також правила і тривалість перетину контрольного пункту в'їзду-виїзду, обстановка навколо і зміни у благоустрої КПВВ.

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Представники Гуманітарної місії ООН з 11 країн відвідали КПВВ Гнутове в районі проведення ООС 02

"Представники місії мали можливість на власні очі побачити, як і в яких умовах проходить процес контрольно-перевірочних процедур", - додали в прес-центрі ОС.

Представники Гуманітарної місії ООН з 11 країн відвідали КПВВ Гнутове в районі проведення ООС 03
Представники Гуманітарної місії ООН з 11 країн відвідали КПВВ Гнутове в районі проведення ООС 04
Представники Гуманітарної місії ООН з 11 країн відвідали КПВВ Гнутове в районі проведення ООС 05
Фото: пресцентр ОС

Представники Гуманітарної місії ООН з 11 країн відвідали КПВВ Гнутове в районі проведення ООС 06

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