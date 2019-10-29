"Починаємо тотальну цифровізацію України!" - Гончарук підписав меморандум про перерозподіл частот з найбільшими мобільними операторами. ФОТОрепортаж

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час підписання меморандуму про перерозподіл частот із чотирма найбільшими мобільними операторами України, яке відбулося на Першому інвестиційному форумі RE:think. Invest in Ukraine у Маріуполі, повідомляє Цензор.НЕТ

"Оператори отримають конкурентні умови, за яких змагатимуться між собою за кращу якість інтернету. Як результат - у компаній будуть нові можливості для інвестицій і розширення набору послуг. А в українців - якісний зв'язок у селах і на дорогах", - зазначив він, додавши, що уряд зі свого боку готовий надати максимальну підтримку в цьому процесі для мобільних операторів.

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